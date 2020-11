Revue de presse : Une femme sur trois a peur des comportements inappropriés d’autres passagers dans les transports en commun

Et cette fois, on parle non pas de la recherche et de le trouver ce fameux vaccin. On parle plutôt ce matin de l’adhésion des citoyens belges à se faire vacciner.

L’annonce de l’arrivée prochaine de deux vaccins fait souffler une vague d’espoir dans la lutte contre le covid, mais elle se heurte déjà à la crainte d’une partie de la population face au vaccin.

Et le Soir titre en Une que ce sera compliqué de vacciner huit millions de Belges.

Ce sont les mots du président de la société pharmaceutique Curevac, Jean Stéphenne. Il craint les réticences d’une partie de la population à se faire protéger contre le virus, épinglant au passage une différence culturelle entre Flamands et francophones…

Les francophones qui à ses yeux sont très influencés par la France, un des pays où l’opposition à la vaccination est la plus forte.

Alors il faudra convaincre dit-il, soulignant que si le seuil de 60 à 70% de couverture de la population n’est pas atteint, ce sera l’échec.

Si vous vaccinez 40% de la population, le virus continue de circuler.



Même ton dans la dernière heure les sports et cette interview du député cdH Georges Dallemagne. Il explicite l’importance d’obtenir cette immunité de groupe grâce à la vaccination.

Si on ne l’atteint pas le virus continuera de circuler et d’infecter les personnes à risque.