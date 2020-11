Revue de presse : une Amérique plus que jamais divisée

Et le Figaro d’ajouter, on a là, un choc de deux Amérique de deux camps opposés qui s’affrontent depuis des mois et ce duel inquiète.

© Tous droits réservés

Dans le reste de l’actualité, on reparle du dépistage dans le journal le Soir.

Selon le quotidien, le dépistage en pharmacie pourrait bien devenir réalité. La Belgique serait en passe d’imiter la France détaille le journal.

L’idée serait de proposer des tests antigéniques gratuits et sans ordonnance. Pour rappel, ces tests nasaux proposent un résultat dans la demi-heure. Alors oui, ils sont un peu moins fiables que les PCR, mais leur rapidité permet un dépistage a grande échelle et surtout, ils sont 4 fois moins cher.

Alors pour l’instant, la Belgique dispose de 4 millions et demi de tests antigéniques, reste à les utiliser.

Et c’est là qu’on pense aux pharmaciens.

En Belgique, chaque officine pourrait réaliser jusqu’à 20 tests par jour.

Cela ferait 50.000 tests en plus des 80.000 PCR actuels. Plus de tests, donc dépistage plus massif et surtout, véritable soulagement pour les centres de testings, mais pas les laboratoires.

Car ces tests doivent être analysés en labo et puis autre soucis et pas des moindres pour l’instant les pharmaciens ne sont pas autorisés à réaliser ces prélèvements.

Pour l’instant, du point de vue des autorités, on se contente de préciser qu’un rapport est en cours et selon le ministre de la santé, il devrait arriver dans les prochains jours.

En attendant le temps presse, dans les labos, on tire la langue.