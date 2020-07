Revue de presse : "Un reconfinement social pour aplanir la courbe"

S’il flotte une odeur sur le mois d’août, le Soir l’affirme, c’est un parfum de reconfinement.

Mais, c’est bien pour éviter un lockdown généralisé que le Conseil National de sécurité a choisi de limiter drastiquement les contacts sociaux.

En somme, pour L’Echo, c’est notre vie sociale qui est à nouveau confinée.

L’éditorialiste du quotidien évoque d’ailleurs un "reconfinement social".

Et si la restriction de la bulle de contact peut sembler extrême, l’épidémiologiste Yves Coppieters l’affirme, c’est pour casser la phase ascendante.

Pour le Tijd, la Belgique choisit l’approche corona la plus stricte d’Europe, puisque les règles de la mini-bulle n’existent nulle part ailleurs chez nos voisins. Mais c’est ainsi, et l’éditorialiste du Tijd ne fait pas de grand mystère.

Nous sommes (dit-il) à un pas d’un nouveau verrouillage.

Autre manière de voir les choses, pour la Libre, le CNS sacrifie le mois d’août, oui, mais pour sauver la rentrée.

Et puis, s’il nous faut retourner vers des mesures plus strictes, le quotidien l’affirme aussi, c’est pour faire face au relâchement. L’objectif est et reste toujours le même : aplanir la courbe.

Le virage est marquant, constate l’Avenir. Il ne nous reste finalement qu’un moyen d’éviter le lockdown pour tous, c’est de passer le mois d’août à faire des petites bulles.

Le quotidien conclut d’un titre : patience et courage.