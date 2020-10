Revue de presse : un reconfinement est-il inévitable ?

Seule la Tchéquie connait actuellement une situation plus grave encore. Mais on le voit en Une, notre pays, tout comme les Pays Bas subissent ces jours-ci une croissance en flèche des cas de contaminations.

Pour l'Avenir, ça nous pendait au nez. La formule n'est pas la plus élégante. Elle évoque la fermeture des buvettes et des cafétarias dans les infrastructures sportives. L'objectif rappelle le quotidien est de protéger la société tout entière face à ce problème sanitaire majeure.

Tout le monde en a marre, confirme le Morgen.

Les virologues et les médecins aussi, on vous rassure. Mais traîner jusque trop tard dans les cafés. Faire la fête jusqu'à pas d'heure et sortir en ville, malheureusement, le Covid, ça ne l'impressionne pas plus que cela.

Non, ce qu'il faut, pour terrasser ce machin, c'est s'en tenir aux quelques règles. Et si l'on s'embrouille, retenir l'essentiel : limitons nos contacts sociaux.

Et non, ça n'est ni amusant. Ni simple, mais oui, c'est nécessaire si on veut maintenir en vie notre système hospitalier.

Tout le monde en a ras le bol certes. Mais tout le monde aussi peut faire cet effort qui fera la différence.