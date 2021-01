Revue de presse : un peu de lest pour la jeunesse ?

Première mesure à la Une, la décision de lâcher un tout petit peu de lest : les ados devraient pouvoir reprendre des activités extra-scolaires dès ce week-end titre la Libre . " Un peu d'activité " car ce qui est autorisé, c'est de limiter les groupes à 10 personnes et uniquement en extérieur. Pour les distraits ou ceux qui s'emberlificotent dans toutes les mesures, l'Avenir reprend ces critères en une .

Non, pas sûr du tout. C’est ce qui ressort de tous ces articles de la presse flamande. Dans le Nieuwsblad, notamment. Limiter les activités des plus jeunes à un seul passe-temps ne sera pas des plus simples. Cette mesure permet au moins de lâcher un peu la bride pour les ados.

Et puis, et ça c'est sous-jacent à la Une du Morgen, le but est surtout de maintenir les écoles ouvertes le plus longtemps parce que - dit le quotidien - chaque journée sans école vient s'attaquer aux connaissances linguistiques des enfants. L'université de Leuven, la KUL a détaillé les résultats des tests interdiocésains qui ont lieu dans l'enseignement catholique, notamment en fin de 6e primaire et les ont liés aux données sur les jours de fermeture des écoles entre mi-mai et mi-juin, l'an dernier. Toutes les écoles n'avaient pas fait pareil, ce qui permet d'observer des variations. Bilan sans appel : chaque jour de fermeture en plus a entrainé une baisse significative des scores de compréhension en lecture.