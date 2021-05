Revue de presse : un pari sur la liberté

La presse analyse les décisions du Comité de concertation et un mot revient partout en 7 lettres, horizontalement, possibilité d’agir sans contrainte. Et ça commence par un L ? Liberté !

© Tous droits réservés

Liberté, voilà le mot qui complète et achève la grille des mots croisés du Covid.

Et ça colle, entre le Corona, le confinement. Les masques, et le gel hydroalcoolique, les gestes barrières, (le B de barrière confirme le B de liberté) et finalement le couvre-feu.

Après les coiffures en pagaille et le télétravail revoici la liberté.

Elle est à la Une de toute la presse. Enfin libéré, écrit la Dernière Heure, en Une. Le 9 juin, la Belgique libérée, dit Sudpresse. La liberté en 4 étapes c’est pour la Gazet Van Antwerpen et l’été des libertés, pour le Belang Van Limburg.

A ceux que les mots croisés rebutent, le Standaard propose un "jeu de l’Oie" version Covid, ça s’appelle "le chemin vers la liberté" et c’est en quelques cases et en quelques coups de dé, l’occasion de retrouver enfin une vie normale.