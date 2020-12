Revue de presse : un Noël inoubliable s'annonce

A la Une de la presse : des bulles et des aiguilles !

Pour le champagne, c’est tout même plus rare de se blesser avec un magnum, mais c’est possible qu’on se rappelle le bouchon que le capitaine Haddock avale par mégarde.

C’est la Dernière Heure qui vous le souhaite. La Dernière Heure qui vous met en garde, attention aux huîtres et au champagne.

Joyeuses bulles et bon réveillon à tous. Voilà le premier titre qui ressort de vos journaux ce matin.

Mais avec une conviction bien ancrée : pas question de se laisser aller au défaitisme. Et puis, ajoute le quotidien, c’est une occasion unique de forger des moyens inédits pour vaincre la solitude.

Au moins, tente le quotidien, avec un brin d’humour, au moins, ce sera un Noel inoubliable, très particulier et qui marquera les mémoires.

Place à l’entrée ? Un brin plus solide, alors ?

Bon, on va dire, que ces titres-là, c’était l’apéro.

Et entre ces 2 dates ? Pas grand-chose de prévu, reconnaît le Soir.

Gagnant en 2020, aussi, bien sûr, le covid, mais assurément perdant en 2021, du moins on l’espère, conclut le quotidien.

En Une, le Soir décerne ses gagnants et ces perdants pour l’année.

N’empêche, un accord commercial avec le Royaume-Uni serait imminent. C’est et avec cela on boucle la boucle du paquet-cadeau, c’est pour le Morgen, le miracle de Noel.

On l’attend toujours l’accord de dernière minute.

© Tous droits réservés

Avec tout cela, on a dégusté l’actu du jour, Libération vous en offre un dernier pour la route.

La rétro 20/20 : une année démasquée.

Année sous covid et sans bamboche, dit le quotidien français.

Année surtout qui aura vu Donald Trump encaissé la défaite suprême. Libération lance un "hello Biden" et salue l’équipe qui va entourer le 46e président, une équipe forte de nombreuses figures, issues de la diversité et de femmes.

2021 sera pour ceux-là, une année de combat pour réunir les Etats Unis.

A cela, la Libre conclut d’une formule :