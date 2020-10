Revue de presse : "un beau bulletin pour Alexander De Croo et son équipe"

Et bien c’est plutôt un beau bulletin pour Alexander De Croo et son équipe. Peut-être pas encore la grande dis, ni même la distinction. Mais en tout cas une satisfaction.

Le Soir estime que l’effet "nouveauté" a fonctionné.

Plus courts, un chouïa plus clair, plus organisé, plus collectif. Les Belges sont fatigués du Covid, alors un nouveau porteur de message, ça réveille l’attention, ça refait réfléchir, ça redonne un petit coup de kick aux consignes à suivre.

"Le gouvernement a enfin trouvé la ligne juste" de Morgen.

"L’équipe De Croo a montré la clarté et la détermination que l’on peut attendre d’un gouvernement de pleins pouvoirs en temps de crise. Rien de plus, mais certainement rien de moins " De Tijd.

Au moins, il y a de la clarté dit Het Laatste Nieuws, avec ce chiffre 4, martelé pendant toute la conférence de presse.

Pour la première fois en 6 mois de crise, les règles semblent claires pour tout le monde.

"Plus de clarté. Un ton plus juste. Plus d’autorité. Le Premier ministre Alexander De Croo et le vice premier Frank Vandenbroucke n’ont pas loupé leurs débuts comme gestionnaires de crise." Het Nieuwsblad qui ajoute que "même les experts sont contents" !

En responsabilisant son peuple sans lui faire peur ni amoindrir l’enjeu, en jouant franc-jeu d’entrée, nos nouvelles autorités auraient pu plus mal démarrer une route qui sera forcément compliquée.

La Dernière Heure

Il y avait un vrai capitaine à bord en la personne de Frank Vandenbroucke

L’Echo.

S’il y a bien quelque chose qu’on ne pourra pas reprocher au tout frais gouvernement d’Alexander De Croo, c’est son manque de réactivité.

Sudpresse