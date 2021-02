Revue de presse : un an de fatigue

La presse est unanime, les Belges sont fatigués. La crise et les mesures sanitaires pèsent sur leur moral.

Mais le point commun de tout cela, c’est que la situation actuelle, la crise qui dure depuis près d’un an fatigue. Ces manifestants en ont tous marre des mesures anti-corona.

Et puis, comme l’écrit le Morgen , il y a ceux qui s’emportent contre les médias, qui manquent d’esprit critique et qui maintienne un climat de peur, ça allait dans tous les sens.

Het Laatste Nieuws a croisé des membres de groupes d’extrême droite, d’extrême gauche, des anti 5G, des gilets jaunes et même des hooligans et tous avaient leurs cibles.

Alors c’est vrai qu’elle n’est pas très représentative. Comme dit le journal l’Avenir, y avait peu de monde. A peine plus d’une centaine de personnes Et puis, il y avait de tout.

Le Belge en a ras la casquette. Les journaux, néerlandophones et francophones font le même constat.

Et ça, on le sent dans le reste de la population, c’est ce qu’affirme le journal le Soir.

La motivation des Belges à suivre les mesures s’effrite et on voit ça tous les jours.

Le Belang Van Limburg prend un exemple simple, il suffit de se rendre dans les magasins dit-il. Rare sont ceux qui y font du shopping seul, comme le préconise le gouvernement et Het Laatste Nieuws craint que cela n’empire.

Cette lassitude risque de mener à des comportements plus problématiques en temps de pandémie. Les jeunes finiront par ressortir, même si on leur interdit. Les grands-parents enlaceront leurs petits-enfants, peu importe le danger.

Le quotidien lance donc un appel :

Gardons notre sang-froid.

Il demande aux médias et aux experts d’arrêter d’annoncer de nouvelles vagues. Fini de spéculer, basons-nous sur des faits écrit le quotidien.

Il propose donc de trouver un juste milieu entre gestion de l’épidémie et relâchement des mesures.