Revue de presse : tous les moyens sont bons pour la vaccination

Une opération en collaboration avec Comeos, la fédération du commerce et qui pourrait durer plusieurs semaines.

Et d’ici là tous les moyens sont bons pour encourager et faciliter la vaccination.

Si ce devait être le cas explique le ministre, il faut que ce covid safe ticket soit limité dans le temps et qu’il se base sur un cadre légal solide.

Pas de football panique, toujours dans la DH et dans la Libre Belgique, le ministre bruxellois en charge de la santé Alain Maron se donne jusqu’à la fin du mois de septembre pour décider s’il faut encore serrer la vis avec une extension du Covid Safe ticket.

Plusieurs experts donnent des conseils pour se ressourcer avec notamment de la luminothérapie, prendre des compléments de vitamines D et avoir un régime alimentaire équilibré.

Cette météo maussade peut avoir des impacts sur notre humeur, notre santé mentale et sur notre sommeil.

Le manque de lumière, les températures anormalement basses et le soleil absent, un cocktail détonant qui va faire mal à celles et ceux qui n’ont pas eu l’occasion ou la possibilité d’aller chercher le soleil ailleurs.

Et le mauvais temps est aussi en Une du Journal le Soir qui pointe du doigt le réchauffement climatique.

Le déluge de cet été est en partie dû aux modifications climatiques qui s’accélèrent.

Une étude publiée par une quarantaine de chercheurs désigne ce réchauffement comme responsable des précipitations du mois de juillet et donc aux inondations qui ont endeuillé le pays.

Selon ces chercheurs, le réchauffement du climat rend ce type d’évènement jusqu’à 9 fois plus probable qu’habituellement.

Des précipitations exceptionnelles qui seront encore plus fréquentes si le réchauffement jusqu’à 2 degrés se confirme d’ici la fin du siècle.

Seule solution, et on la connaît, une diminution radicale et immédiate des émissions gaz à effet de serre.