Revue de presse : tous en terrasse le 1er mai ?

En attendant, coup d’œil sur les effets de la crise sanitaire.

Premier effet, la crise sanitaire a raboté le salaire des patrons du Bel20.

Salaire ou bonus qui n’ont pas été versés et l’Echo ne parle pas de quelques centimes.

Carlos Brito pour AB Inbev a réduit son salaire de 20%, Jan de Witte chez Barco, moins 25% et chez Solvay, et chez KBC et chez ING, etc., etc.