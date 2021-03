Revue de presse : " Tous déboussolés par ces consignes "

Cette fois, la météo est agréable, les vacances approchent, faire respecter les restrictions sera d’autant plus compliqué. Cela va exiger de chacun bien plus que de la citoyenneté.

Il y a un an, le risque, le danger était plus perceptible. Chacun avait en tête les images des hôpitaux italiens et puis, ajoute le Standaard, à l’époque, les mesures étaient à ce point strictes que ne pas les respecter étaient assez difficiles.

Le but des mesures, estime le quotidien, c’est évidemment de réduire la pression sur les hôpitaux, disons limiter la transmission du Covid, mais note le Standaard, l’idée tout de même c’est aussi que tous les citoyens retournent dans le rang et qu’ils retrouvent un peu de motivation pour ce qu’on espère la dernière ligne droite.

Et puis, en Une, encore, il est question encore, et encore du vaccin.

Des doses Pfizer que les Européens se disputent, on a beau avoir fermé les écoles, la bagarre ici entre Européens rappelle assez bien les cours de récréation.

10 millions de doses à se distribuer à 27, l’idée qui gouverne cette répartition, c’est de combler les inégalités.

En quelque sorte, observez ce que chacun a reçu et essayer de rectifier le tir. Problème, le chancelier autrichien Kurtz essaye de tirer à lui la couverture vaccinale. Disons, pour résumer l’affaire que certains Etats membres n’ont pas "réservé" l’ensemble des doses Pfizer qui leur revenait et qu’ils ont préféré miser sur AstraZeneca. Aujourd’hui, forcément, il leur manque des doses. Alors et c’est ce que Sébastian Kurtz a exprimé, alors, il aimerait se servir dans ce stock Pfizer. On n’est pas loin d’une bagarre de chiffonniers. Et la discussion, note le Standaard illustre combien les nerfs sont à vif.

Dans ce contexte, voir la Commission menacer d’un blocage d’exportation les vaccins produits sur le sol européen. Ce n’est pas vraiment de nature à calmer le jeu.