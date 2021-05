Revue de presse : tic, tac, le "t-day" se rapproche

© Tous droits réservés

En Une, aussi, ce matin : l’annonce officielle. Il n’y aura pas d’examen de fin d’année. Pas d’examen pour les 127 mille élèves de l’officiel, dit le Soir. Ni en juin, ni en septembre.

Enfin, pas d’examen, sauf pour ceux qui achèvent le secondaire.

Les 6e et 7e, donc pas d’examen, mais tout de même le CEB à la fin de la 6e primaire et les épreuves certificatives (le CE1D et le CESS) et éventuellement des épreuves diagnostiques pour évaluer où se situe l’élève dans son apprentissage. Mais pas d’examen, sinon et cela, constate l’Avenir pour la 2e année d’affilée.

Dans le réseau libre, complète l’Avenir, ce sont les pouvoirs Organisateurs qui décideront. Bon nombre d’écoles ont déjà fixé leur organisation.

Date limite pour donner ce modèle d’évaluation : lundi prochain.