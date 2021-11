Revue de presse : tensions, actions et au final division ?

" J’ai une question pour ceux qui ne sont pas vaccinés ou n’ont pas l’intention de l’être : réalisez-vous que vous faites partie d’un groupe qui est responsable du fait que mon traitement, et celui de tant d’autres, doit être reporté ? Réalisez-vous – sorry d’être dramatique – que pour eux comme pour moi, c’est une question de vie ou de mort ? " C’est ce qu’il écrit.

De Standaard aussi évoque le cas de ce journaliste de la VRT.

Chris Van den Abeele n’est pas le seul, dit le quotidien. L’association de lutte contre le cancer, "Kom op tegen Kanker" reçoit des dizaines d’appels de patients inquiets de voir leur traitement postposé.

De Standaard estime que ces patients cancéreux expriment leur préoccupation de façon bien plus silencieuse que ne le font les antivax. Mais selon le quotidien, ce sont ces malades que les politiques feraient bien d’écouter, et non pas ceux qui brandissent des pancartes. "Les patients atteints d’un cancer ont de quoi être plus en colère que les antivax."

Pourtant, on aurait tort "de penser que la division s’accroît uniquement entre vaccinés et non-vaccinés", dit l’Avenir.

"Dans la vie quotidienne, la tension n’est en effet pas "vaccinale", mais bien sociale, avec de nombreux secteurs en souffrance que ce soit au niveau effectif ou financier. Policiers, aides ménagères, personnel soignant,…"

Ils ont mené des actions ou vont encore le faire à l’avenir. L’Avenir évoque aussi ces citoyens "ne parvenant plus à joindre les deux bouts vu la hausse des prix du carburant, de l’énergie et de l’inflation galopante".

Des constats qui datent d’avant la pandémie.

"Le non-vacciné ne sera pas le bouc émissaire responsable de l’effondrement pressenti de pans de notre société", estime l’Avenir.