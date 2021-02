Revue de presse : succès mitigé du vaccin auprès du personnel soignant wallon et bruxellois

3 : Cette opposition au vaccin sème le doute. Le reste de la population s’interroge, si le personnel médical s’y oppose, c’est qu’il y a une bonne raison non ? Et ça, la presse flamande n’en veut pas. Elle s’énerve sur l’attitude des Wallons et Bruxellois.

La crainte finalement des journaux flamands, c’est que cette opposition du personnel se retrouve au sein de la population.

Het Laatste Nieuws est très clair : pour s’en sortir, il faut que 70 à 80% de la population soient vaccinées. Si la moitié des francophones refusent, on n’atteindra pas ce seuil. Alors quoi ? Demande le journal, on ne réagit pas et on continue à vivre ainsi au nom de la liberté ?

Le journal cite alors le philosophe britannique John Stuart Mill :

Chacun est libre de mener sa vie tant qu’il ne nuit pas à celle des autres.

Le Morgen tempère, avant d’obliger, tentons de convaincre, de rassurer ceux qui s’inquiètent, qui doutes ou qui s’opposent au vaccin, le dialogue avant tout et cela passe aussi par l’implication des médecins.