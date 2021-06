Revue de presse : serait-ce vraiment la fin de l’enfer Covid ?

Pour le Tijd, c’est sans doute le jour le plus attendu pour tous ces commerces. Et pour l’Horeca, le jour de la réouverture. Et maintenant, lance le Standaard, maintenant nous ne fermerons plus jamais.

A ce sujet, et pour livrer un dernier conseil, l’Avenir éditorialise : "ceci n’est pas le 9 juin 2019", la formule est empruntée à Yves Van Laethem et c’est une manière de dire "il faudra surveiller son comportement, malgré tout".

Assez simple et assez logique, masque quand il faut, ventilation la plupart du temps et vaccin à tour de bras.

Pour la Libre, avec cela, le gouvernement pourra la jouer en mode vivalto. Et au passage le quotidien glisse ce conseil aux partenaires sociaux : puisqu’ils ont maintenant un accord, puisqu’ils sont redevenus partenaires plutôt qu’adversaires, syndicats et employeurs seraient bien inspirés de profiter du climat de conciliation pour préparer déjà un autre dossier épineux. La fameuse question de l’emploi !

Les travailleurs décrochent une revalorisation du salaire minimum et le mi-temps en fin de carrière. Les patrons obtiennent plus de flexibilité sur les heures sup.

Une voix qui ne plaide pas dans le même sens c’est celle du Tijd, pas convaincu du tout par cet AIP. L’accord social est un pas en arrière.

Il n’y a aucune raison d’applaudir, tant il contient des mesures que nous ne pouvons pas nous permettre en Belgique. Prenez le relèvement du salaire minimum, le Tijd le lit comme un frein à la création d’emploi et une réduction des chances offertes aux personnes peu qualifiés de trouver un job.

Pire, juge le Tijd, l’accord prévoit que c’est le gouvernement qui devra y mettre de sa poche pour subventionner ces salaires. Structurellement, c’est un coût qui va peser sur les budgets. Et puis, et ça, c’est ce que le quotidien juge le plus inquiétant, avec cet accord, les partenaires encouragent à nouveau une sortie partielle du marché du travail et ça c’est franchement contraire à l’objectif fixé par l’exécutif à savoir augmenter l’activité et l’emploi des salariés âgés.

Pour être un jour en mesure d’affronter le vieillissement de la population, pour pouvoir maintenir des retraites, il n’y a pas mille recettes, conclut le Tijd, il faut augmenter le taux d’emploi et maintenir au travail le plus de personne possible.