Revue de presse : saignée spectaculaire à Liège

"Aujourd’hui, Liège se retrouve souillée. Les opérations mains propres touchent à la réputation d’outils publics et d’entreprises qui n’ont pas démérité. Du même coup, ce sont tous ces acteurs qui sont ternis par les scandales, et avec eux leurs travailleurs et indirectement tous ceux qui entreprennent. Cette saignée est spectaculaire, mais tellement nécessaire."

On parle quand même du covid aussi dans la presse, et notamment des vaccins.

De Morgen s’adresse aux sceptiques qui ne voient pas le vaccin d’un bon œil.

Il compare la pandémie au réchauffement climatique. Les dommages engendrés par le virus et les mesures prises pour les limiter sont très désagréables. Comme pour le réchauffement climatique. Mais on ne peut pas y échapper. Parce que les malades, les morts, c’est une réalité tangible, par une supposition ou une opinion.

De là peuvent découler deux réactions :

Soit on accepte la réalité, même si elle est désagréable. Soit on la refuse, on prétend que tout est faux, "qu’ils" nous trompent, que les scientifiques et les médias sont suspects.

De Morgen le concède : aujourd’hui, on est en droit de douter. Comment a-t-on développé si rapidement des vaccins ? Les chiffres de Sciensano sont-ils fiables ? Peut-on faire confiance aux essais des firmes pharmaceutiques ? Des questions cruciales, essentielles, auxquelles la science, et ceux qui en sont les garants, les scientifiques, fournissent une réponse. Cette réponse, ce n’est pas une opinion, ce sont les conclusions de ceux qui sont les plus à même d’évaluer cette question.

Comment croire dès lors que quelques-uns, des influenceurs sur YouTube ou Instagram, auraient en fait découvert ce que tous les scientifiques du monde ont raté. Ceux qui s’accrochent à ce type de discours ne sont pas des personnes qui exercent leur esprit critique, mais bien des citoyens dupés, trompés.