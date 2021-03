Revue de presse : retour vers un confinement à la "dure" ?

© Tous droits réservés

A la Une, côté francophone, les tests en entreprises. Ils devaient, non, ils auraient être mis en place hier mais… ce n'est pas le cas.

"Les tests rapides sont encore en phase de test." C'est le titre en une de l'Avenir qui explique, Bpost a lancé un projet pilote auprès 1.700 travailleurs.

Dans un court délai, les autorités veulent faire tester 600.000 travailleurs dans les entreprises publiques, mais les tests sont encore en discussion.

Pas de date de mise en œuvre donc dans la presse.

L'Echo annonce le déploiement " pour bientôt" car pour l'heure, les partenaires sociaux finalisent le balisage des secteurs, "mieux vaut tard que jamais" note l'Echo. Parce qu’on sait depuis belle lurette que les clusters de contamination se situent et dans les écoles et sur les lieux de travail. Et on connait aussi depuis un moment la boîte à outil. Les tests mieux vaut tard que jamais.

Pourquoi diable avoir annoncé une entrée en vigueur pour lundi alors que le dispositif n'est manifestement pas prêt ?

En Une, le Soir avance un mot : "improvisation" et en page intérieur, un autre : "le flop".

Parce qu'à côté des effets d'annonce du monde politique, le monde de l'entreprise semble largement perdu explique le Soir. Une liste des secteurs prioritaires serait "presque" finalisés. Les provinces les plus touchées devraient être prioritaires.

Dans la pratique, le test lui-même sera financé par les autorités. Mais le personnel chargé de réaliser le test et de l'encoder, ce personnel médical sera à charge de l'entreprise.