Revue de presse : reconfiner, un peu, beaucoup, passionnément, complètement ?

En attendant de savoir si l’on mangera notre confinement à point, ou tout cru, le Soir relaye en tout cas cet appel de plusieurs dizaines de scientifique.

Il y a une seule manière de barrer la route au virus.

Il faut des mesures uniformes à l’échelon national.

Il faut aussi et surtout que chacune et chacun, citoyens et citoyennes, adhérent aux mesures. Ce qui sous la plume de ces spécialistes signifie qu’un confinement équilibré et proportionné s’impose.