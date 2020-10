Revue de presse : qui sera prêt à l’heure demain matin pour l’école à distance ?

La presse s’interroge : comment vont faire les élèves demain ? Les quotidiens se penchent aussi sur ces insultes entre Erdogan et Macron.

En décembre, on examinera "l’agenda positif " ouvert avec Istanbul.

Multiplier les conflits à l’extérieur, c’est un bon moyen de faire oublier les soucis intérieurs. L’économie qui va mal, la monnaie turque, la livre, qui s’effondre et le projet de révolution culturelle qui cale. Et puis, attaquer Macron sur la question des caricatures, c’est un bon moyen d’incarner ce rôle du leader qui défend le monde musulman surtout, s’attaquer à Macron coûte moins que de s’en prendre aux autorités chinoises à propos de la situation des Ouïgours.

Et puis, si l’école est prête. Que les élèves parviennent à se trouver un ordi, il faut encore des enseignants.

L’école en Une ce matin et cette fameuse question : qui sera prêt à l’heure demain matin pour l’école à distance ?

Chic, des vacances dans 3 jours ! Pour ce congé, la presse s’ouvre aussi ce matin sur une solution !

Ça nous change, c’est la Une de l’Echo qui évoque cette possibilité.

Un congé de quarantaine, congé pendant la Toussaint, pour les jours au-delà et aussi pour les cours à distance, cette semaine. Le congé de quarantaine permet déjà aux parents d’élève dont l’école ferme d’invoquer le chômage temporaire.

L’ONEM devrait pendant les 15 jours qui viennent faire preuve d’un peu de souplesse.

Et puis, après les congés ? Eh bien propose la Dernière Heure, la solution pour stopper le Covid, ce serait un test pour tous les élèves ! La Wallonie et Bruxelles prennent les devants et le réclament.