Revue de presse : Qui peut bien soutenir un terroriste ?

Même parmi les mandataires communaux. C’est ce qu’on lit dans les journaux du groupe Sudpresse.

"Ainsi Perrine Laine, conseillère CPAS de l’opposition Liste Athoise (LA), a partagé sur sa page Facebook deux posts qui font polémique. Sur le premier, elle publie des émoticônes positifs et enthousiastes sur une photo du militaire avec cette inscription " Nous sommes tous Jürgen. Et nous le soutenons à 1.000% ". Sur le second, où un internaute dit " 100 comme lui et les problèmes sont réglés en Belgique " et " 1000 comme lui et les problèmes sont réglés en Europe ", la conseillère ajoute ce commentaire : " Au moins un qui en a des grosses "."

Perrine Laine a retiré ses deux posts suite à la polémique qui s’en est suivie.