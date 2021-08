Revue de presse : qui dit risque de transmission, dit bientôt obligation de vaccination ?

Le Figaro évoque l’onde de choc du chaos afghan, et souligne l’évolution des rapports de force entre Washington et ses rivaux.

A plus forte raison pour les plus jeunes, les moins de 12 ans à qui la vaccination n’est pas proposée.

Pour le groupe d’experts pour la stratégie de gestion du Covid, oui, il existe bien des métiers à risque. Mais non, nous n’en sommes pas, pas encore, à parler de vaccination obligatoire pour ceux-là.

Au sujet, justement, de vaccination et de vaccination obligatoire, l ’Avenir – en Une – s’intéresse aux professions à risques.

En Une aussi, les plus riches et les pensions des chômeurs.

Et vous avez déjà deviné qu’on ne parle pas des mêmes personnes.

D’un côté les plus riches qui contestent la taxe sur les valeurs mobilières, rapporte le Tijd. Taxe de 0,15% sur les comptes titres qui pèsent plus d’un million d’euros.

La contestation en question, c’est une demande auprès de la Cour constitutionnelle d’annuler une partie de la loi qui est entrée en vigueur il y a 6 mois. Cette contestation émane de deux grosses fortunes. D’un côté GBL la Holding de la famille Frère et de l’autre, Portus, holding de Gino Coorevits, l’un des Belges les plus riches et les moins connus, dit le Tijd.

Quant aux pensions des chômeurs, elles seraient dans le viseur du gouvernement, titre la Dernière Heure. Les libéraux flamands veulent durcir les conditions d’accès à la pension minimum.

Au moins 20 ans de travail effectif pour y avoir droit, lit-on ce matin dans la presse.

L’Echo qui évoque aussi cette question, en Une, note la réplique du PS. C’est une provocation, dit la ministre des pensions, Karine Lalieux. Le débat n’a même pas encore été entamé selon elle.

Il prend en tout cas place, ce débat, dans une réforme plus large des pensions qui vise progressivement à relever la pension minimum à 1500€ par mois.