Revue de presse : quand pourra-t-on vraiment assouplir ?

Le plan de déconfinement est prêt

Les hôpitaux fébriles

A ce sujet, le Standaard en fait sa Une. Les hôpitaux sont à nouveau préoccupés. La capacité d'accueil des patients covid a été progressivement réduite, mais elle serait à nouveau pleine. D'une semaine à l'autre, l'UZ Bruxelles est passé du simple au double, de 19 à 38 admissions. La crainte n'est pas d'être débordé tout de suite, mais c'est plutôt la pression qui menace. Et le risque, une fois de plus que les chiffres ne dérapent rapidement. L'appel des médecins qui gèrent ces centres hospitaliers est on ne peut plus clair : c'est un appel à la prudence. Si une 3e vague doit se déclencher maintenant, elle risque de provoquer encore plus de dégâts. N'empêche, un des constats de la presse, c'est qu'il faut offrir une perspective. Au moins un horizon à regarder et pas que pour les citoyens, aussi pour les différents secteurs explique l'Avenir.

Entre transgression et resserrage de vis

A cette question-là, le Premier ministre a répondu avril, mai. Ce qui plus qu'une perspective a des allures de points de fuite. Du coup et ça aussi, c'est une conséquence de la semaine, les rassemblements dans les parcs vont obliger les bourgmestres à serrer la vis. La Capitale parle de drone de surveillance envisagé pour surveiller les parcs. Ils n'ont pas encore décollé et probablement que les patrouilles de police seront-elles plus largement employées à travers le pays pour limiter ces rassemblements. La notion de transgression devient inhérente à la crise, lit-on dans la Libre. Article fort intéressant qui se penche sur l'idée même de règle et ce qu'il faut de souplesse et d'autorégulation pour respecter les normes tout en préservant sa santé mentale.

La Belgique à la pointe de l’éolien

Un petit cocorico, en Une : la Belgique est à la pointe pour l'éolien, pour l'éolien en mer. Nous sommes juste derrière les pays bas. Ce qui quand on regarde la taille de la Côte Belge n'est pas si mal. Ce n'est peut-être pas assez pour atteindre nos objectifs carbones, n'empêche, explique l'Echo ça fait tout de même de la Belgique le deuxième pays d'Europe à avoir connecté la plus grande capacité éolienne en offshore. En tout cas pour l'an dernier… A noter encore et ça, c'est l'autre titre de l'Echo, à noter que les crédits immobiliers ont fondu en 2020. Une diminution de 20% qui cache surtout des grandes disparités suivant les classes d'âge. Les moins de 30 ans ont moins acheté. Alors que c'est l'inverse pour les plus de 55 ans, qui ont trouvé dans la brique un investissement refuge. A noter, et ça aussi c'est un changement, de plus en plus d'acheteurs en solo. Un tiers des crédits immobiliers octroyé l'an dernier l'ont été à un célibataire.

