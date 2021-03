Revue de presse : quand la prudence des uns devient la panique des autres

© Tous droits réservés

Vu de loin, pour le Morgen, c’est vrai, la décision de suspendre ce vaccin semble tenir de la panique, oui, écrit le quotidien. Mais peut-on blâmer nos voisins de se montrer prudent ?

Qu’on s’en souvienne, écrit le Morgen,

Il y a un an, les mêmes autorités, les mêmes experts et les mêmes médias répétaient à chacun qu’il était inutile de porter un masque. Et presque tous les experts et presque toutes les études scientifiques allaient dans le même sens. Dire l’inverse, c’était "être prophète de malheur"

Alors, les voix de la panique auront-elles bientôt raison de la qualité de ce vaccin ?

A la quasi-unanimité, la science dit l’inverse, mais ayons l’humilité d’observer ce que font nos voisins sans les prendre a priori pour des fous.

Tout le malheur ici, constate surtout le Morgen, c’est que celui qui appuie sur pause risque de provoquer la panique.