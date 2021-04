Revue de presse : pourquoi la vaccination ne se fait pas au même rythme partout ?

Ces chiffres sont à la base de l'idée lancée par la N-VA, d’assouplir plus rapidement les règles en Flandre puisque la vaccination y est plus rapide.

Globalement, donc la situation est assez comparable au nord et au sud du pays, mais chez les plus âgés, la différence, là, est assez nette.

Et cela permet d’observer de manière assez détaillée l’état de cette vaccination, région par région, et même commune par commune.

Le Soir tire ce constat en Une : deux tiers des plus de 65 ans sont déjà vaccinés. Et si l’on observe les chiffres de manière globale, le taux de vaccination est assez comparable entre les régions. Aux alentours des 30%, en réalité, c’est Sciensano qui publie désormais ces chiffres.

Mais si on laisse ça de côté, il reste la question, pourquoi la vaccination ne se fait pas au même rythme partout ?

C’est la question, elle est en Une de la Libre. Pourquoi la vaccination avance-t-elle à un rythme différent d’une région à l’autre ?

Il y a de nombreuses pistes d’explications. La Libre évoque les racines socio-économiques.

Dans les chiffres de Sciensano, on peut trouver les communes du bas du classement à Bruxelles, constate la Libre, ce sont aussi des communes parmi les plus pauvres du royaume.

Le Morgen qui se pose la même question (depuis dimanche soir) avance, lui, des raisons très pratiques. Le système d’invitations à la vaccination est trop complexe à Bruxelles, le citoyen doit choisir le moment qui lui convient là où la Flandre, par exemple, fixe un rendez-vous.

Et puis, il y a cette fameuse défiance aux vaccins, qui seraient à en croire le Morgen, plus répandue côté francophone. Parce que les francophones seraient naturellement plus tournés vers les médias français, qui eux-mêmes relayent plus largement les doutes sur l’efficacité et l’utilité d’un vaccin.