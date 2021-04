Revue de presse : plus de liberté pour les vaccinés ?

© Tous droits réservés

C’est la question que se pose Franck Vandenbrouck le ministre de la Santé et c’est en une du Morgen ce matin. Cette question, elle tend un peu le monde politique explique le quotidien.

C’est vrai qu’offrir des privilèges aux vaccinés et pas aux autres ça va fâcher.

Comme l’écrit le Morgen, cela tranche avec la politique actuelle du "tous unis" "tous à la maison", du "One team of Eleven million".

Une telle mesure risque donc de provoquer des tensions et de la discrimination, mais Franck Vandenbrouck s’explique. La vaccination suscite des attentes. Il demande donc au comité d’expert de se pencher sur ces attentes et sur les réponses à leur apporter.

Il n’en fallait pas plus pour fâcher le ministre de la Jeunesse en Flandre. On va avoir une société à deux vitesses dit Benjamin Dalle, N-VA, fâché aussi.

Les jeunes n’en peuvent déjà plus et seront les derniers vaccinés. Avec une telle mesure ils vont devenir fous explique le chef de parti dans les colonnes du Morgen qui ajoute que les libéraux aussi freinent des 4 fers. Voilà qui pourrait pousser encore plus de Belges à se faire vacciner.