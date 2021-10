Revue de presse : pire que les Panama papers, le scandale des Pandora papers

De son côté le Figaro préfère retenir la rage de vaincre et la fureur de vivre de Tapie.

Et notamment un dossier lié à la vente de la société Adidas, une vente qui a poursuivi Bernard Tapie jusqu’à sa mort.

"Pour les milliards et pour le pire" écrit encore Libération ; l’ancien ministre aura empilé les casquettes mais aussi les Affaires.

"Toutes affaires cessantes" titre le quotidien français Libération, avec cette photo pleine page du visage de Bernard Tapie le regard perçant et déterminé.

L’homme aux mille et une vies s’est éteint ce week-end.

La Une du journal le Soir interpelle ce matin.

Quel est le point commun entre Tony Blair, Dominique Strauss Kahn ou encore Shakira ? La réponse c’est qu’ils sont tous impliqués dans les Pandora papers.

"La plus grande fuite financière de l’Histoire", titre le Soir.

Une enquête journalistique hors norme regroupant des centaines de journaliste à travers le monde a permis de mettre au jour ce scandale encore plus important que les Panama papers.

29.000 bénéficiaires de société offshore ont pu être identifiés et parmi eux, de nombreuses personnalités, des chefs d’États, des sportifs, des stars du showbiz, des grands criminels, mais aussi une majorité d’inconnus. On apprend notamment qu’un peu plus de 1200 belges âgés de 16 à 90 ans ont été attiré par l’évasion fiscale.

Un scandale expliqué en long et en large dans le journal le Soir et dans de nombreux quotidiens européens et qui risque bien de faire encore couler beaucoup d’encre.