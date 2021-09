Revue de presse : personne ne peut se penser seul en son île

© Tous droits réservés

Du côté de la Dernière Heure on s’inquiète de reproduire la même erreur qu’il y a un an. Les politiciens n'écoutent plus les scientifiques, surtout au nord du pays où on veut tomber les masques. Et les francophones, comme les experts freinent en se montrant un peu plus prudent...

Le Soir affirme : quand il s’agit du Covid, aucun continent, aucun pays, aucune région n’est totalement isolé des autres. Personne ne sera libre sur son île. L’oublier c’est être vite rattrapé par la réalité. A chaque fois, les autorités de tous les pays sont confrontés aux mêmes questions. Autrement dit, ca n'est pas parce qu'on décrète la Flandre "libre" dans un slogan que la Région l'est véritablement . Ce n'est pas parce qu'on le dit, qu'on est sanitairement hors de cause;

La Flandre plastronne à 90% de vaccination : la Belle affaire ! Le taux de vaccination en Afrique oscille entre 3 et 6%. rappelle le Soir. Au Congo, 0,1% de première dose, dit l'édito, 0,02% pour les 2 doses. Faut-il encore rappeler avec le Soir que plus le virus circule, plus grand est le risque de mutation ?