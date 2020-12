Revue de presse : péage urbain à Bruxelles, la pomme de la discorde

Au centre des Unes de presse ce matin, le projet bruxellois de péage urbain qui provoque la colère des autres régions du pays.

La taxe de la discorde Qu'on la nomme péage urbain ou taxe kilométrique, pour la presse c'est la taxe de la discorde. Ce projet de tarification routière vient d'être adopté par la région bruxelloise. En résumé, il s'agirait de taxer l'utilisation de la voiture et non plus le fait de posséder une voiture. En pratique, le montant de la facture serait lié aux moments où la voiture est utilisée : gratuit le week-end mais payant au moment des heures de pointe. "A peine né, le projet de taxe kilométrique est déjà décrié de toute part" titre la Libre

Concertation entre les régions, chiche ? Comment faire pour que les automobilistes wallons et flamands ne soient pas doublement taxés, une première fois lors de la mise en circulation du véhicule et une seconde lors du passage dans les rues de Bruxelles, c'est la question à trancher. L'Echo explique que le projet va être soumis à la concertation entre régions. Le problème de cette taxe bruxelloise n'est pas tant la taxe que son aspect bruxellois : une fois de plus, le projet bute sur les limites de notre modèle institutionnel. "Attention", reprend la Libre, "Bruxelles n'est pas une île. Débattre avec la Flandre et la Wallonie est une nécessité pour que cette taxe ne connaisse pas aussitôt un coup d'arrêt".

Quelle stratégie de vaccination ? Autre thème omniprésent dans la presse ce matin, la stratégie de vaccination. La nôtre est "bien pensée", les virologues l'affirment, peut-on lire en Une du Soir. Le quotidien insiste, en choisissant de commencer par les maisons de repos et le personnel qui les assiste, la Belgique pose un vrai choix de société : protéger ses citoyens les plus vulnérables. Et puis, écrit encore le Soir en édito, ça veut aussi dire qu'on peut voir se dessiner un horizon de retour à la normalité. La Belgique va procéder "vaccin sur table" titre aussi l'Avenir, manière d'expliquer que le plan de vaccination se fera en toute transparence.

Vacciner la Belgique ne se fera pas en un jour C'est déjà une évidence pour la presse, toute cette opération de vaccination prendra du temps. Le Morgen prévient : "en 2021 aussi, il faudra suivre les règles de prudence sanitaire". L'espoir, pour le Laatste Nieuws, c'est que d'ici l'été, 1 Belge sur 3 soit vacciné.

