Revue de presse : "Passeport vaccinal", le futur mot magique ?

Le Soir et le Laatste Nieuws publient ce matin à ce sujet la même enquête d’opinion, visiblement, les Belges sont plutôt divisés par ce laissez passer. Côté néerlandophone, on est plutôt favorable à ce document, 6 sur 10 sont d’accord avec l’idée. Contre côté francophone, 47% plutôt opposés.

La presse commente aussi les 10 ans de guerre en Syrie.

Le Soir parle de longue nuit syrienne et c’est cela qui est souligné dans l’édito du quotidien et de l’énorme responsabilité qui incombe à l’occident. Barack Obama qui aurait pu réagir, les Européens pareil.

Le quotidien suisse Le Temps compare d’ailleurs ce conflit syrien à la rupture d’un barrage qui provoque en cascade une série de désastres.

L’afflux de réfugiés qui découle du conflit décomplexe les égoïsmes nationaux. Cela fait le délice des extrêmes droites.

De notre manque de détermination, de nos promesses trahies découle aussi une décrédibilisation de nos démocraties dans leurs essences même. Le discours de l’ONU devient creux et le pouvoir autoritaire russe en ressort renforcé.

Dix ans plus tard, on fait mine d’avoir oublié, écrit le Temps. Malheureusement la réalité de la tragédie syrienne est écrite et toutes ces années qui passent ne font que la rendre plus incontestable encore.