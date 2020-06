Revue de presse : "On reprend les mêmes et on recommence ?"

Parce qu’à l’intérieur des commentaires. Dans les pages et les colonnes,

Les cheveux, les commentateurs se les arrachent. Les assurances, personne n’ose en prendre. Et les costards, la presse en taille mais sans chercher à en vendre.

Le commentateur du Standaard est peut-être, ce matin le plus cinglant.

A chaque fois (lit-on) nous pensons avoir atteint l’étage le plus sombre, la vallée la plus profonde de cette formation politique. L’endroit, un peu lugubre où convergent le manque d’audace. Le manque de vision et le manque d’imagination. Mais à chaque palier, il nous faut constater qu’il est possible d’avancer encore.