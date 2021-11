Revue de presse : on ne ferme rien

Plus

A la Une, bien entendu, les commentaires au sujet des mesures adoptées, hier au comité de concertation. Il y a comme – dans la presse – un sentiment de répétition, ça, c’est assez légitime, mais aussi un peu d’étrangeté.

Un package light

Quand un sentiment d’incohérence envahit la Belgique

Et les éditos alors ? Soulagés que les mesures ne soient pas trop lourde ou inquiets que cela semble si léger ? Ah, ça hésite. Pour le Soir, c'est un pari. Mais alors un gigantesque pari : "le masque, le masque, le masque". C'est ça le pari supposé, espérer, croire qu'à lui seul, le masque puisse faire le job. Enfin, soyons honnêtes. Pas à lui tout seul, on repasse à 4 jours de travail à la maison. On relance les piqûres de rappel progressivement, pour le printemps, mais surtout – et c'est ce qui ressort de l'édito, on maintient de grandes zones d'incohérence. Vous avez envie d'aller courir pendant une heure sur un tapis de fitness ? No problemo… Vous trémoussez en boîte ? Ah, ça, ce n'est pas poss'. Sauf à montrer un ticket et un autotest. Un enfant de 10 ans, c'est masqué partout à l'intérieur. Mais pas à l'école. Enfin, si, aan school, ja. A l'école, non. Et ça continue, on lance une réflexion sur la grande vaccination obligatoire, mais en vrai, on n'a même pas fini de proposer les doses de rappel aux 65 +. Et on parie que tout le monde va mettre le masque même ceux qui s'en fichent déjà depuis longtemps ? Il est largement partagé, ce sentiment d'incohérence. La Libre souligne la réaction des fédérations patronales face au télétravail renforcé, mais c'est mauvais pour l'activité économique. Mais c'est incohérent d'imposer aux milieux du travail ce que l'on autorise à la sphère privée.

Un entre-deux avant le retour de mesures plus contraignantes ?

Allons, se désespère le soir, on en est vraiment de nouveau là ? A se croiser les doigts dans l'espoir de ? L'Avenir s'il observe cet éternel retour en arrière, déplore surtout la dégradation de notre société. En à peine 20 mois, sclérosée, repliée sur elle-même, morcelée. Dites, conclut le Standaard, vous connaissez la suite, hein. Si dans 15 jours, les hôpitaux saturent, on reverra les mêmes et ils adopteront les mesures qu'on ne veut pas : lockdown et bulle de 4. Et franchement, reconnaît le quotidien, on voit mal pour ceux qui ont déjà accepté le vaccin, ce qui les motivera à réduire encore leur liberté quand la vague en cours est largement provoquée par ceux qui ont refusé la piqûre.