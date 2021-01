Revue de presse : objectif, 70% de la population vaccinée pour la fin juin

9 centres majeurs, plus de 20 antennes de proximité et puis aussi des centres mobiles, le vaccin sera administré dans un bus, pour les zones où la densité de population est plus faible.

Voici où et comment Bruxelles et la Wallonie vont vacciner la population, titre la Libre.

Déjà et pour le Nieuwsblad, déjà la dispersion de ce variant ne pourra plus être enrayée en Belgique, titre le quotidien.

Alors la presse s’interroge sur les mesures possibles.

La fermeture des frontières est notamment évoquée par le Morgen. Les experts conseillent au gouvernement d’imposer des réglementations plus strictes pour les voyageurs. De limiter le plus possible les trajets non essentiels pour retarder au maximum la diffusion de ces variants.

A ce jour, celui qui passe moins de 48 heures en zone rouge n’est pas soumis à un test. Cette mesure n’a plus de sens, lit-on dans le Morgen.

Plus ferme, encore, le Standaard évoque, lui, en une, certains des scénarios qui circulent.

Comme le retour d’un lockdown, en français, un verrouillage encore plus serré qui viserait ici à fermer les magasins non essentiels.

Le couvre-feu pourrait aussi être uniformisé : 22 heures partout. Et une fois de plus, les experts s’interrogent aussi pour la semaine de vacances scolaires qui approchent, ne faudrait-il pas la prolonger, voire l’anticiper d’une semaine.

Malgré tous les soupirs et tout le découragement que cela peut provoquer, l’article du Standaard est très clair. Ce genre de décision doit être prise très, très rapidement, car le risque réel qui nous menace, c’est la propagation généralisée du variant british. La seule mesure alors ce serait le plan C, un nouveau verrouillage total.