Revue de presse : nouveau comité de concertation, les hypothèses

Dans les colonnes du Nieuwsblad , l'association flamande des villes et communes se défend de vouloir organiser une chasse aux sorcières des citoyens le ministre flamand de la protection sociale Wouter Beke promet lui une application douce de ce partage d'information sous secret médical. On ne sait pas pour quelle durée la Flandre envisage ce transfert d'informations médicales aux communes.

On ignore - souligne le Standaard - si les autres régions emboiteront le pas de la Flandre. Le quotidien souligne que l'Autorité fédérale de protection des données n'a pas été consulté et juge alarmant l'utilisation de ces informations.

Le Standaard observe ainsi qu'en Flandre la police pourrait être autorisée à vérifier si les Flamands respectent la quarantaine. Les communes ont accès à l'identité et au lieu de résidence de ceux qui doivent observer une quarantaine. Elles pourraient transmettre ces informations aux forces de l'ordre pour vérification.

En une aussi ce matin, le test à blanc réalisé hier pour la distribution des vaccins Pfizer. Les régions ont mené hier une opération fictive de transport et de stockage du vaccin explique l'Echo. Alors qu'hier une date est tombée pour le début des opérations de vaccination à travers l'Union Européenne..ela pourrait être à partir du 27 décembre, selon un tweet de la présidente de la Comission Européenne.

Plutot que ce test, le Tijd se penche lui sur la santé des entreprises pharma. "Ca va plutot bien, merci pour elle !" : le secteur a en effet connu une progression de 15% au cours des 10 premiers mois de l'année.

Pour en finir avec le Covid, cet article de l'Avenir : si les hopitaux ont pu traverser la première vague, c'est grâce à leur plan d'urgence. Le KCE, le centre d'expertise des soins de santé a analysé cette période pour en tirer quelques enseignements. La mise en place d'un système national de collecte de données serait un plus pour être en mesure de connaitre les capacités précises de chaque hopital en temps réel. Mais si les hopitaux disposent - et ont disposé - de suffisament de lits, il leur manque toujours des infirmiers et infirmières au chevet des patients.