Revue de presse : n'est-il pas temps de changer de stratégie ?

Justement, en Une, et en Belgique, l’Avenir l’explique en titre : les agences de voyages veulent et doivent ouvrir.

Exemple, le plus extrême cité par le Monde, à Antigua et Barbuda, 91% des emplois sont assurés par le tourisme. Plus près de chez nous, en Grèce ou au Portugal, la proportion s’élève à un emploi sur 5.

Autre secteur et tout autant de questions, c’est l’Horeca qui fait aussi entendre sa voix ce matin. En effet, la réouverture espérée le 1er mai soulève à nouveau des doutes.

Pour la Dernière Heure, le doute plane et la réouverture début mai semble de plus en plus compromise, craint le quotidien.

Du coup, avec ce possible nouveau report, la Une du Soir accroche l’œil.

"Il est temps d’adapter notre stratégie" disent ensemble trois experts.

Nathan Clumeck, Marius Gilbert et Leila Belkhir signent ensemble un plan B pour contre l’escalade et la désobéissance, écrit le Soir.

Imaginez, maintenant l’idée que la sortie n’est possible qu’avec le vaccin, cela peut s’effondrer si un nouveau variant pointe le bout du nez ou si l’on n’atteint pas les fameux 70% de couverture vaccinale.

Alors, il faut changer de cap, lit-on dans cette carte blanche. On a des masques, on a des tests, on a une meilleure connaissance scientifique de la situation. Arrêtons les fermetures aveugles par secteur et évaluons les risques de manière bien plus individualisée. Lieu par lieu, pièce par pièce.

Avec, en somme, l’idée qu’une salle d’opéra ou un salon de coiffure n’est pas la même chose qu’un cinéma de quartier ou un salon d’esthétique.

Le principe ici serait plutôt de fonctionner avec une évaluation du risque local et un label "covid safe".