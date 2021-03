Revue de presse : Mauvais timing pour une grève nationale ?

L’appel à la grève nationale le 29 mars lancé par deux syndicats passe mal dans les éditos.

Une grève "pas constructive"

Alexander De Croo, Premier ministre de guerre

Personne pour venir soutenir les syndicats. En revanche, des éloges pour Alexander De Croo et son opération de communication, son message diffusé hier. D'habitude, adresser un message à la nation est un privilège qui revient au chef de l'Etat, autrement dit au roi. Mais ça, c'est dans des circonstances normales. Et nous ne sommes pas dans des circonstances normales, dit Het Nieuwsblad. Un an après le début du premier confinement, Alexander De Croo s'est présenté hier encore comme un Premier ministre de guerre. Il a livré un message "clair, équilibré, juste". Des remerciements pour ceux qui ont redoublé d'effort, qui ont fait preuve de solidarité. De l'espoir aussi, sans pour autant faire de grandes promesses. L'espoir après un an de misère. Et pour Het Nieuwsblad, Alexander De Croo a raison d'y croire. L'approbation européenne d'un nouveau vaccin, plus tôt que prévu, est source d'espoir. L'annonce de livraisons supplémentaires de vaccins aussi. Les firmes pharmaceutiques ont réglé les problèmes du début et stabilisé leur production. Et puis, la deuxième dose du vaccin Pfizer peut être injectée plus tard qu'annoncé. Tout ça, c'est effectivement porteur d'espoir, dit Het Nieuwsblad.

Pourquoi les catastrophes n'ont pas permis d'en finir avec l'énergie nucléaire ?

Les journaux reviennent aussi sur cet anniversaire, les 10 ans de la catastrophe de Fukushima. En une de la Libre : "Fukushima, 10 ans après, les leçons de l'accident". Le quotidien propose 10 pages spéciales. Dans l'édito, on lit l'étonnement. Comment se peut-il que cette catastrophe, cumulée à une autre, Tchernobyl (c'était il y a 35 ans) n'ait pas permis d'en finir une fois pour toutes avec l'énergie nucléaire. Le quotidien rappelle que malgré ses atouts, "malgré 70 ans de recherches, la filière n'a jamais réussi à surmonter ses défauts majeurs : le risque de fuite radioactive aux conséquences indomptables et la gestion des déchets". Et pourtant, on compte aujourd'hui encore 450 réacteurs en activité répartis sur tous les continents. Alors, puisque la fin du nucléaire ne semble pas pour demain, il faut que la communauté internationale prenne acte et œuvre à toujours plus de sécurité. Et la Libre conclut : "Sans perdre l'espoir d'un jour réussir à tourner irrévocablement la page de ce que les futures générations considéreront alors comme une singulière parenthèse de l'Histoire."

