Revue de presse : "Masque II, la vengeance"

Les erreurs sont ailleurs, estime le Morgen. Quand on tire soudain d’un chapeau politique la 3e dose, quand on refuse de s’accorder clairement sur le Covid Safe Ticket, ça, estime le quotidien, ce sont des erreurs.

Non, face à une région largement vaccinée, avec une épidémie sous contrôle, il y avait, bel et bien de la place pour un peu de relâchement, c’était en somme légitime.

Un autre commentaire qui apparaît, c’est que la Belgique serait bien trop laxiste avec ceux qui refusent le vaccin.

Elle a mis du temps à être exprimée cette opinion-là, mais on y est, avec le Laatste Nieuws et on y est même franchement.

Quoi, dit le quotidien, on va en revenir aux masques ? Mais que c’est paresseux, arrêtons cette mascarade.

Arrêtons d’être gentil avec les non-vaccinés, dit le Laatste Nieuws.

Chez bon nombre de nos voisins, la barre est bien plus haute, bien plus élevée pour ceux qui doutent de la science médicale : "Vacciné, vous entrez, non-vacciné, restez dehors".

Et ne venez pas parler de secret médical, ajoute le quotidien. Ce secret doit servir à protéger ceux qui pourraient se retrouver discriminés pour des conditions auxquelles ils ne peuvent remédier.

Choisir ou refuser le vaccin est donc, à lire le quotidien, un acte volontaire qui devrait emporter – si on suit le Laatste Nieuws – bien plus de conséquences.

Le Soir ne s’avance pas sur ce volet du débat, mais il rappelle la situation. L’état actuel de nos possibles. Il nous faut prendre en compte la situation non pas comme on voudrait qu’elle soit, non pas comme on a dit qu’elle devrait être, mais tout simplement tel qu’elle est actuellement.

Inutile de paniquer, inutile de régler des comptes de multiplier les "on vous l’avait bien dit". Il faut une évaluation raisonnée, scientifique de la situation, savoir ce qu’il importe de faire pour éviter que la 4e vague ne détruise ce qui a été péniblement gagné contre la pandémie.

Ecouter avec humilité les analyses scientifiques, puis, plaide le Soir, agir avec pragmatisme.

Frank Vandenbroucke, le ministre de la santé le disait l’autre jour en télé, inutile d’attendre le kern ou le codeco. Si la situation empire et que vous avez un masque dans le tiroir, autant le mettre, même si c’est ennuyeux à mourir.