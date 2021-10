Revue de presse : maladie de longue durée, prévenir plutôt que sanctionner ?

La presse revient sur les décisions annoncées par le gouvernement fédéral, histoire d’évaluer ce qui va marcher et ce qui sera peut-être un peu moins efficace.

La presse s’est surtout centrée sur ce qui risque de se révéler moins efficace.

Le Standaard se penche sur une première mesure : les sanctions contre les entreprises qui comptent trop de malades de longue durée.

Cela semble dit le Standaard, être une mesure pour rien car il s’interroge, cet article et sur l’efficacité et sur l’impact pour les entreprises.

De un, la mesure ne vise pas les PME. C’est tout de même 95% des entreprises belges.

De deux, pour savoir s’il y a trop de personnes malades dans une entreprise, savoir donc si elle est passible de sanction, c’est uniquement quand il y a 3 fois plus malade que dans le reste du secteur. Et plus de malade qu’ailleurs, c’est énorme.

Actuellement, on compte environ 6% de malade de longue durée. Il en faudrait 18% avant de s’alerter.

De trois, et ça, c’est plus dans l’intention visée, certains regrettent que l’accent ne soit pas mis sur la prévention. Sur les moyens d’éviter les maladies de longue durée.

Réponse au cabinet du Ministre de la Santé, promis, avant de mettre en œuvre la décision, des discussions seront menées avec les acteurs concernés et donc avec les partenaires sociaux.