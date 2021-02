Revue de presse : Luc Partoune, patron de l’aéroport de Liège, licencié pour faute grave

La jeune députée flamande Sihame El Kaouakibi aurait reçu 50.000 euros du parti libéral flamand pour lancer sa carrière politique. La raison avancée tient au fait que la jeune femme n’est pas du monde politique à la base. Elle s’est fait une réputation à travers son asbl Let’s go Dance, très active à Anvers, où elle promeut la dance, hip-hop break dance et autre, auprès des jeunes.

Une carte blanche publiée par 18.500 avocats du pays exigent un cadre juridique clair, solide, pour les mesures corona.

Cette fois c'est du lourd (...) L'heure est à donner de la légalité à l'action du gouvernement.

lit-on dans Le Soir.

On ne peut plus décider par simples arrêtés ministériels. C'est une situation "hors la loi". L'urgence des débuts est passée. Il faut maintenant un retour au débat parlementaire, démocratique. Ce sera une façon de préserver l'action du gouvernement, dit le quotidien. Parce que ce sera un rempart contre le complotisme. Comme l'écrivent les avocats dans leur carte blanche :

le manque de légitimité crée un sentiment d'injustice et d'arbitraire, soit un cocktail explosif et un terreau fertile pour le populisme et le complotisme.



La Libre Belgique va dans le même sens que Le Soir, et que les avocats, auteurs de la carte blanche.



"Clairement, cela ne va pas". "Un an après le début de la pandémie, l'excuse de l'urgence ne tient plus". Il faut faire voter les mesures par le pouvoir législatifs et les soumettre au conseil d'Etat. "Restons prudents sur le plan sanitaire, et soyons vigilants sur le plan démocratique", conclut l'éditorialiste de La Libre Belgique.