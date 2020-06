Revue de presse : " Les sociétés européennes les mieux notées sont celles qui comptent le plus de femmes dans leur top"

Gardons l’Echo en main. Le journal économique livre les résultats de son enquête sur les conseils d’administration des sociétés cotées en bourse avec une évolution positive.

Il y a dans ces conseils de plus en plus de diversité des genres, dit plus simplement, il y a de plus en plus de femmes au conseil d’administration.

Un administrateur sur 3 est une femme, note l’Echo en titre.

Et l’Echo comme pour motiver ces entreprises reprend en édito ce constat d’une étude de l’agence Moody’s. Les sociétés européennes les mieux notées sont justement celles qui comptent le plus de femmes dans leur top.

Un sacré bémol, à tout cela, la diversité se limite au genre.

Sur les 212 administrateurs que comptent les entreprises belges cotées. Sur les 212, 8 seulement ne sont pas blancs.