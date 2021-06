Revue de presse : les relations se crispent entre l'Europe et la Hongrie sur les droits des homosexuels

A la Une, du foot, encore du foot, mais aussi les tensions entre l'Europe et la Hongrie qui ne cessent de grandir.

"Ce sera Belgique - Portugal", titre le Soir, le Portugal de Cristiano Ronaldo.

Finalement, c'est assez logique, à lire le titre de la Libre, pour rêver du trophée, il faudra dimanche battre son détenteur.

C'est lui d'ailleurs Ronaldo qui fait ce matin la Une de vos journaux. Enfin, pas lui, tout seul, pour l'Avenir, ce sera un duel Ronaldo-Lukaku. On aurait pu dire Romelu-Cristiano, mais peu importe. Ce duel promet écrit l'Avenir, promet d'être haut en couleur. Et justement, des couleurs, et du foot, il y en a encore beaucoup ce matin.

Le Nieuwsblad par exemple, mélange les deux pour sa Une, il lance "à dimanche", à Cristiano.