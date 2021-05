Revue de presse : les réactions face à l’affaire Jürgen Conings sont-elles insuffisantes ?

© Tous droits réservés

La menace, elle existe, on le sait bien. Ce n’est pas une surprise, dit De Morgen. Ça fait des années que les rapports de la sécurité belge et européenne mettent en garde sur la résurgence d’une extrême-droite violente. Mais ce que le quotidien ne comprend pas, c’est la réaction que ça provoque. Ou plutôt l’absence de réaction. Pourtant les faits sont suffisamment graves : "Un homme lourdement armé qui a des projets terroristes et qui a disparu dans la nature, une mosquée et un scientifique de renom qui sont menacés, un immeuble de médias qui doit être évacué, des journalistes qui sont l’objet de menaces".

Et pourtant, on nous demande de la compréhension. On détourne l’attention : est-ce que Marc Van Ranst ne l’a pas un peu cherché "met zijn grote mond", avec sa grande bouche pour le dire poliment.

On a déjà observé cette attitude : en 2010, quand l’islam radical se dévoile en Belgique sous la forme de Sharia4belgium, on les avait traités de clowns, de marginaux insignifiants. On appelait là aussi à la compréhension pour ces personnes radicalisées, pleine de frustrations et de mécontentement.

Jusqu’à ce que surviennent les attaques.

Allons-nous, aujourd’hui encore, rester assis à écouter avec compréhension ? Jusqu’à ce que la situation devienne hors de contrôle ? C’est la question que pose De Morgen.