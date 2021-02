Revue de presse : " Les premiers effets de la campagne en Israël donnent de l’espoir "

Plus aucun citoyen ne comprend aujourd’hui la stratégie vaccinale.

Het Nieuwsblad aussi se pose des questions sur cette lenteur. Pourquoi conserver des doses au frigo quand on pourrait les administrer ? Pourquoi attendre, alors qu’une première injection réduit déjà les risques d’hospitalisation ? "Des questions légitimes", dit le quotidien, "pas pour le plaisir de critiquer". Het Nieuwsblad estime que

Les autorités expliquent qu’il faut une période de rodage, d’essais erreur. Et puis, qu’il faut compter deux semaines entre l’envoi de la lettre de convocation et la vaccination.

Pourtant il y a plus de 60 mille vaccins AstraZeneca disponibles.

D’autres centres vont ouvrir dans le courant de la semaine, une centaine au total, mais ils ne seront pas beaucoup plus fournis en vaccins, se désole Het Laatste Nieuws . La plupart devront se contenter eux aussi de 100 doses, 400 maximum pour les plus grands centres.

100 doses pour vacciner les médecins généralistes, les pharmaciens, les aides à domicile et autres dentistes, qui sont prioritaires.

Lundi, le premier centre de vaccination de Flandre ouvrira ses portes à Beringen. Et on va y administre la semaine prochaine, 100 doses du vaccin AstraZeneca !

© Tous droits réservés

La vaccination qui va doucement chez nous ce n’est pas le cas en Israël, où la campagne est menée tambour battant, avec des premiers résultats encourageants.

C’est le titre en une du Standaard.

Israël est en avance sur le reste du monde, avec un quart de la population vaccinée. Et parmi les plus de 60 ans, on arrive à 77% de personnes qui ont reçu leurs deux doses.

Quelques semaines après le début de la campagne de vaccination, les scientifiques observent que oui, la tendance s’inverse. Oui, la vaccination a bien les effets espérés.

Les premiers résultats permettent également d’espérer que le variant britannique, plus contagieux, sera contenu.

Il faut savoir qu'"en Israël, plus de 80% des infections sont des formes britanniques du virus".

Autre donnée intéressante : une étude menée sur près de 3000 personnes montre que le vaccin Pfizer réduit la contagiosité. C’est-à-dire qu’une personne infectée par le virus après sa vaccination présente une charge virale 3 à 5 fois inférieure à celles non vaccinées. C’est aussi un bon signe, parce que cela diminue le risque d’infecter les autres. Même si précise le quotidien,