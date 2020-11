Revue de presse : Les portes des magasins vont-elles se rouvrir comme en France ?

15 décembre, et 20 janvier et avec pour Chacune de ces dates, la condition de maintenir l'épidémie maîtrisable.

C'est la Une de l'Echo qui explique qu’il s'agit de créer un quartier militaire dans le Hainaut. Un second, en Flandre orientale.

En Une aussi, après l'armée, la police et la sécurité routière.

Un conducteur sur trois sera contrôlé chaque année, c'est l'Avenir qui le dit et espérons pour ce conducteur que ce ne soit pas toujours le même.

Non, sérieusement, l'idée de la ministre de l'intérieur, c'est de contrôler plus fréquemment... Et donc, ici, aussi, pour les bleus comme chez les verts, il devra y avoir du recrutement.

1.600 policiers vont être embauché.

L'objectif ciblé est triple, la sécurité routière, la criminalité organisée et le terrorisme.