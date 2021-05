Revue de presse : les juges peuvent-ils obliger les entreprises à appliquer un accord qu’elles n’ont pas signé ?

Het Laatste Nieuws aborde la dimension politique de ce dossier, et les tensions entre les socialistes et la NV-A. On a vu une ministre de la défense, la PS Ludivine Dedonder, "vitupérer contre les nationalistes flamands", c’était la semaine dernière devant le parlement. "Pendant un moment, on a cru que Laurette Onkelinx était revenue des catacombes." dit Het Laatste Nieuws. Sa hargne contre la NVA était apparue avec tout autant de passion.

© Tous droits réservés

Dans la presse on parle aussi du vaccin Johnson & Johnson.

On l’a appris hier, la Belgique ne va plus l’administrer aux moins de 41 ans.

Cela n’aura qu’un impact très limité à court terme, lit-on dans le Soir ou L’Echo.

Autre son de cloche dans la presse flamande, par exemple dans De Morgen, où on explique que cette nouvelle restriction va empêcher d’atteindre l’objectif du 11 juillet, date à laquelle la Flandre voulait avoir proposé une vaccination à 100% des adultes. Si on ne peut plus injecter de Johnson & Johnson aux moins de 41 ans, et si en plus les livraisons de ce vaccin sont plus réduites qu’annoncé, on n’y arrivera pas. C’est ce qu’a dit le ministre flamand de la Santé, Wouter Beke.