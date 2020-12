Revue de presse : les jeunes, les moins convaincus par le vaccin

Le vaccin contre le Covid occupe de nombreuses pages dans la presse et suscite beaucoup de commentaires dans les cases " éditos " des journaux.

Insouciance ? Arrogance ? Il convient d’éviter les interprétations hâtives écrit l’édito de l’Avenir. Tout le monde n’est pas égal face à la crise sanitaire et aux restrictions qu’elle implique. Chacun se dépatouille comme il peut. La limitation des contacts sociaux n’est pas vécue de la même façon d’un âge à l’autre, d’un milieu social à l’autre, etc. Si, d’après ce sondage, les 18-34 ans semblent moins se conformer aux normes que leurs aînés, que l’on se garde bien de les accabler de jugements moraux à l’emporte-pièce.

Ce sont les plus jeunes les moins convaincus par le vaccin, un quart d’entre eux disent ne pas vouloir se faire vacciner.

Seul un Belge francophone sur deux dit qu’il compte se faire vacciner quand cela sera possible.

La vaccination sur base volontaire est conforme aux valeurs démocratiques et de liberté, mais dans le contexte pandémique, la responsabilité est collective. Il pourrait donc être légitime d’aller vers une vaccination semi-obligatoire ou même obligatoire. Du moins, le comité de Bioéthique le pense-t-il souligne l’édito.

Oui, mais mieux vaut en parler à temps explique Pascal Martin dans l’édito Du quotidien. Le propos n’est pas anodin. Il l’est d’autant moins que nous ne pouvons plus nous permettre de perdre du temps.

En France, Libération estime que les médecins généralistes auront leur rôle à jouer dans la campagne de sensibilisation à la vaccination.

Le quotidien constate que la méfiance reste grande vis-à-vis de ces vaccins. Alors que le personnel hospitalier a été la clé de voûte du système de soins durant cette année 2020, les médecins de ville, comme on les appelle, devraient devenir les acteurs clés de 2021.

Beaucoup de gens ont peur de ces vaccins développés à toute vitesse. Pas assez de recul, disent-ils, pas assez d’éléments probants sur les effets secondaires. Des questions que l’on peut comprendre vu le climat d’anxiété générale et qu’il ne faut surtout pas considérer avec légèreté ni mépris. Ce sera au médecin de famille d’expliquer le processus, en dédramatisant et en accompagnant celles et ceux qui doutent.



Le quotidien conclut en titre :