Revue de presse : les distributeurs automatiques une espèce en voie d’extinction ?

Suite à la fermeture du dépôt, c’est 549 emplois qui sont menacés, titre l’Avenir.

Les activités de l’entreprise sont en réalité relocalisées en Flandre et cela entraîne donc la fermeture pure et simple du site de Nivelles. Et donc la décision du licenciement collectif des 549 travailleurs. Jusqu’ici, Logistics Nivelles approvisionne les magasins Carrefour.

Les syndicats se disent scandalisés. Par ricochet, une seconde entreprise – Supertransport – chargée elle du transport des marchandises entre Nivelles et les magasins, a tenu un conseil d’entreprise extraordinaire, explique ce matin L’Echo.

Supertransport emploie 180 personnes environ dont 150 chauffeurs.

La société qui gère le dépôt de Nivelles, Kuehne Nagel invoque des pertes récurrentes sur le site wallon pour justifier la suppression des postes, explique le Soir. Mais on le lit en titre, les syndicats – eux – dénoncent un sabotage. Ce serait (dit un secrétaire permanent) ce serait la direction qui a imposé des changements, "responsable d’une chute de la productivité."

Carrefour lui se contente de renvoyer la balle à l’entreprise de Logistics : "L’approvisionnement de nos magasins reste la priorité" dit l’enseigne.

En guise de réaction politique, Le Soir note qu’Elio Di Rupo – le ministre président - demande à la direction de l’entreprise de reconsidérer sa décision.

Le Ministre régional de l’Economie, le MR Willy Borsus s’étonne lui d’une telle relocalisation de l’activité sans qu’un transfert des travailleurs ne soit envisagé.