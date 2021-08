Revue de presse : les chewing-gums n'ont plus la cote

Page du journal L'Echo. © Gopress

Il est question de chewing-gums dans la presse ce matin, car ils n’attirent plus les jeunes. C’est à lire dans L’Echo. La crise du covid est passée par là : pendant la pandémie, les ventes ont baissé de 20 à 30%. Une multinationale comme Mondelez, qui possède Stimorol, entre autres, a même pensé revendre sa branche chewing-gum. Pensez donc : la fermeture des magasins, la fin des interactions sociales et surtout, la fermeture pendant des semaines des transports publics. Or, le temps passé dans les bus, trains, trams, métro représente 75% de la consommation de chewing-gums.

Les ventes repartiront-elles ? Rien n’est moins sûr car on assiste, selon le correspondant de L’Echo à Londres, à une "crise du mâchage", ne riez pas ! Les jeunes n’en veulent plus, la mode est passée, paraît-il. Et puis l’aménagement des supermarchés n’aide pas : les selfs scanning aux caisses, c’est moins d’espace pour toutes ces confiseries, l’offre a diminué, or c’était la phase la plus propice à l’achat de chiques. Et puis, les jeunes sont trop concentrés sur leur smartphone que pour regarder les étals. Une anecdote : le début du déclin des ventes remonte à 2008, un an après l’apparition des premiers iPhone. Enfin, soyons honnêtes, parfois chiquer permettait de se redresser à la va-vite d’une mauvaise haleine, mais maintenant avec le port du masque, on peut se permettre un peu de laisser-aller, non ?