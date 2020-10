Revue de presse : les bars sont-ils des foyers de contaminations ? Des clusters ?

Alors, on le sait la Région Bruxelloise a décidé de fermer tous les bars et café dès aujourd’hui. C’est une mesure qui fait mal. Et la presse s’interroge aussi sur cette décision.

Il y a cette question : est-ce que les cafés sont vraiment des foyers de contamination ?

Pour De Morgen, c’est peut-être le cas. En tout cas le ministre de la santé, Frank Vandenbroucke l’a affirmé quand il justifiait la fermeture des bars et cafés du pays à 23 heures.

Mais est-ce que c’est exact ?

C’est vrai que si beaucoup de gens se réunissent dans les bars, avec un peu d’alcool dans le sang, les fêtards auront tendance à interpréter les règles avec plus de souplesse. Mais quand on demande des chiffres, la réponse est que ce n’est pas si simple. Les données montrent que des personnes contaminées ont fréquenté des bars. Mais c’est beaucoup plus difficile d’établir qu’un client aurait été contaminé dans un établissement. Une analyse plus fine des données est en cours, mais il est probable qu’elle n’aboutira pas à une réponse univoque.

Et De Morgen souligne une autre incohérence : toutes ces données qu’on a laissées dans les bars bruxellois, nos coordonnées. Eh bien, on n’en a rien fait. On nous dit que les bars sont un foyer de contamination, mais dans le même temps, le système de traçage n’a pas utilisé ces données pour rechercher des contacts.

Alors les bars sont-ils des foyers de contaminations ? Des clusters ?

La réponse est : peut-être. Et ça du point de vue des patrons de café, c’est une réponse difficile à avaler.