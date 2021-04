Revue de presse : les autotests débarquent, une arme à prendre avec des pincettes

Tellement flou que l’Echo nous dit que le prix n’est pas fixé, entre 5 et 10 euros, la Libre nous dit que ce sera 8 euros. Et tous deux citent, la même source Carole Schirvel, la commissaire corona adjointe, bref l’Echo et la Libre ne sont pas d’accord.

L’idée c’est donc d’avoir des indications et ce sera très utile une fois que la vie sociale aura repris. C’est donc déjà potentiellement bien utile, même si tous les experts partagent la même crainte. C’est que ces tests servent à légitimiser certains actes. A se donner bonne conscience quand on n’a pas respecté les règles ou bien à servir de feu vert avant une soirée ou un rassemblement.

10.000 personnes ont perdu leur emploi entre 2020 et 2021, soit durant la crise sanitaire. C’est ce qu’annonce le Standaard.

10.000 licenciements pour restructuration alors qu’entre 2009 et 2010, soit la pire période enregistrée jusqu’ici il y en a eu plus de 16.000.

Idem en 2012, sans oublier 2016 et ses 12.000 licenciements.

Alors comment expliquer que cette année nous soyons plus bas, nous qui traversons une crise sans précédent.

Première raison, les grosses entreprises résistent mieux à la crise dit le quotidien flamand et justement, en général, ce sont les grosses entreprises qui restructurent. Et du côté des petites entreprises, on tient grâce au chômage temporaire et aux mesures de soutiens.

Deuxième raison, les entreprises belges sont plus performantes et la Chine séduit moins, délocaliser, ça peut aussi générer des problèmes d’approvisionnement, on l’a vu avec la crise, on l’a vu quand un cargo a décidé de bloquer le canal du Suez et puis les entreprises belges font tous pour être incontournables, elles sont à la pointe écrit le Standaard.

Résultat, ces entreprises reçoivent de nouveaux fonds, de nouvelles missions.